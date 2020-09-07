موجز التريندات من تليفزيون اليوم السابع.. بيراميدز يعلن ضم رمضان صبحى رسميا

قدم تليفزيون اليوم السابع موجز التريندات لأهم القضايا والقصص التى تصدرت مواقع البحث والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، من إعداد محمود نصر وتقديم رامي الحلونى وشروق وجدى.

وبدأ الموجز بخبر وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر 89 عاما، وتصدر اسمها التريندات على موقع تويتر، وذلك بعد إعلان خبر وفاتها وتشييع جثمانها، بعد مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها العديد من الأعمال التى شاركت فيها ما بين السينما والدراما، وفور وفاتها تم تدشين هاشتاج باسمها وحرص رواد الموقع على أبرز أعمالها وأدوارها خلال مسيرتها الفنية، ونعيها والدعاء لها.

كما تناول الموجز تصدر الداعية الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد تصريحاته لتليفزيون اليوم السابع، والتى أكد فيها عدم صحة ما تردد عن هجومه على قانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن الشرع والدين يدعمون قانون التصالح بمخالفات المباني، وأكد خطورة البناء على الأراضي الزراعية، وأكد أن الجماعة اللي طالعين بحكاية المساجد وبيوت الله وبيحرضوا على الدولة، بقول ليهم إن النبي لما بني مسجده اللي الصلاة فيه بألف صلاة بناه على مقلب زبالة ومرحش بناه على أرض زراعية ودفع تمنه".

وفنيا اهتم رواد مواقع البحث بخبر إصدار محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكما بتخفيف حبس سما المصرى للحبس سنتين بدلا من 3 سنوات وبقاء غرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وبعد سماع سما المصري الحكم انهارت داخل قفص الاتهام، وتعرضت لحالة من الإغماء نتيجة البكاء الشديد، ورددت كلمات "حياتى ادمرت حرام عليكم، والله مظلومة، انتوا بتعملوا فيا كده ليه".

Advertisements

ورياضا تصدر رمضان صبحى تريندز تويتر وذلك بعد إعلان نادي بيراميدز تعاقده مع ابن النادى، قائد المنتخب المصري الأولمبي، رسميًا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة 5 سنوات.

وقال رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، إنه لمس الاحترافية فى عمل بيراميدز خاصة أن المفاوضات معه بدأت يوم 9 أغسطس، وانتهت يوم 12 من نفس الشهر، وأكد أنه يسعى لتحقيق طموحات بيراميدز فى الفترة اللى جايه.

كما اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعى بخبر تقديم النادى الأهلى، لعرض بقيمة 2.5 مليون يورو، لضم الجزائرى يوسف بلايلى، جناح فريق أهلى جدة السعودى، مستغلا رغبة اللاعب فى الرحيل عن صفوف الفريق السعودي.

وأشارت تقارير صحفية جزائرية، إلى أن والد اللاعب، يتفاوض حاليا مع 3 أندية وهى الأهلى، فياريال الإسباني وأنقرة سبور التركي، لإنضمام اللاعب أى فريق منهم، كما كشفت التقارير أن اللاعب يفضل الانضمام للأهلى، بعد المفاوضات التى دارت بين مسئولى القلعة الحمراء، مع والد اللاعب.



