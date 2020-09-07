متحدث العاصمة الإدارية لتليفزيون اليوم السابع:تسليم الحى الحكومى نهاية 2020

كشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل تنفيذ المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 184 ألف فدان، وموعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، بإجمالي مساحة 40 ألف فدان، والتى تتضمن هذه المرحلة 10 أحياء سكنية، وعدد من الأحياء من الحى الحكومى، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز في جميع مشاريع المرحلة الأولى تجاوزت الـ 65 %، وتم البدء تنفيذ المشاريع على مساحة المرحلة الأولى تنفيذها منذ 3 سنوات، وتختلف هذه النسبة من مشروع لآخر ارتباطا بوقت البدء في تنفيذه هذا المشروع.

وأكد المتحدث باسم العاصمة الإدارية في تصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع" أنه طبقا للتقديرات أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل وبنسبة 100% خلال عام 2023، مشيرا إلى أنه تم البدء في التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية، لأن النجاحات ونسب الإنجاز والصدى الجيد للمرحلة الأولى يشجع الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية.

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وأضاف الحسيني أن الحي الحكومي يعد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في الفترة الحالية ويتم تركيز الجهود عليه بالإضافة إلى المشاريع الأخرى، وذلك لارتباطه بانتقال ما يقرب من 60 ألف موظف خلال بداية العامة المقبل، ويتكون الحى الحكومي من 34 مبنى وزاري ومبنى مجلس الوزراء بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الشيوخ الجديد الذى تم البدء في تنفيذه، و نسب التنفيذ في مباني الوزارات ومجلس الوزراء تجاوزت الـ 85 % وفى بعض الأماكن مثل مجلس الوزراء تجاوز التنفيذ الـ 95%، وتم الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية، وفى مرحلة توصيل المرافق والبنية التحتية الذكية لأول مرة في مصر، موضحا أنه بنهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من كافة الأعمال والمباني جاهزة للتسليم للوزارات، وسيتم بعد ذلك مرحلة التسليم والاستلام من جانب الجهات المعنية داخل كل وزارة، والتسكين والاختبارات الأولية والتجارب لصالح عملية الافتتاح التي ستتم في منتصف 2021 كموعد نهائي لانتقال كافة موظفي الدولة العاملين في دواوين الوزارات للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجدية.



