فيديو.. 11 معلومة عن مواجهات الأهلى وحرس الحدود قبل مباراة الليلة

تختتم اليوم، الاثنين، منافسات الجولة 25 بالموسم رقم 61 للدورى الممتاز بأربع مباريات، تنطلق الأولى فى الثالثة والنصف عصراً وفيها يستضيف الاتحاد السكندرى خامس الترتيب برصيد 35 نقطة فريق مصر للمقاصة الذى يحتل المركز العاشر برصيد 27 نقطة ويقام اللقاء على ملعب الإسكندرية بصافرة الحكم الدولى محمود البنا.



أما فى الساعة السادسة وبصافرة الحكم محمد سلامة فيشهد ملعب الإسماعيلية لقاء الإسماعيلى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة أمام نادى مصر الذى يحتل المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، وفى نفس التوقيت يحل المقاولون العرب رابع الترتيب برصيد 43 نقطة ضيفاً على وادى دجلة الذى يحتل المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة ويقام اللقاء على ملعب بترو سبورت تحت إدارة الحكم طارق مجدى.



وفى اللقاء الختامى لهذه الجولة ينطلق فى الثامنة والنصف على ملعب حرس الحدود بضاحية المكس ويجمع حرس الحدود وضيفه الأهلى، ونلقى الضوء على حقائق وأرقام المواجهة الأبرز لهذا اليوم فى النقاط التالية:



1- حرس الحدود فى المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 23 مباراة فاز فى 5 منها وتعادل فى 11 وخسر 7 وسجل 20 هدفاً وعليه 21.



2- الأهلي فى المركز الأول برصيد 62 نقطة من 24 مباراة حسم 21 لصالحه وتعادل فى لقاءين وخسر مرة واحدة وأحرز 58 هدفاً وعليه 8.



3- فى الجولة الماضية تعادل حرس الحدود مع نادى مصر (1 – 1) وهو التعادل الرابع توالياً للفريق منذ استئناف الدوري بعد أن خسر في أول لقاء بعد العودة أمام وادي دجلة (0 – 1) ثم تفوق فى ثانى المواجهات على طنطا بنفس النتيجة.



4- تفوق الأهلي على وادى دجلة (2 – 0) فى الجولة الماضية وهو الفوز الثالث على التوالي والخامس منذ عودة المسابقة مقابل تعادل مع الإنتاج الحربي (1 – 1) بالجولة 19 وخسارة أمام الزمالك (1 – 3) بالجولة 21.

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5- تولى محمد حليم (43 سنة) قيادة حرس الحدود بعد قرار طارق العشري بالرحيل من أجل تدريب النادي المصري في فبراير الماضي وهو أحد نجوم الجيل الذهبي الذي حقق ثلاثة ألقاب في كأس مصر والسوبر نهاية العشرية الأولى بالألفية الجديدة.



6- 30 مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري منها لقاءين في ثاني مواسم حرس الحدود (السواحل) موسم 1964 – 1965 بعد أن لعبا في مجموعتين مختلفتين في الموسم السابق.



7- الكفة تميل بقوة ناحية الأهلي الذي حقق 25 فوزاً وسجل 54 هدفاً مقابل انتصارين و15 هدفاً للحرس وتعادلا 3 مرات أخرها (1 – 1) بالجولتين 3 و18 موسم 2009 – 2010.



8- بتاريخ 13 سبتمبر كان الموعد مع أول مواجهة بين الفريقين بالجولة الثانية موسم 1964 – 1965 وفاز الأهلي على السواحل (المسمى القديم للحدود) بهدف سجله حلمي سليمان بالإسكندرية.



9- فى آخر لقاء جمع الطرفين بالجولة الثامن بالموسم الحالي فاز الأهلي (1 – 0) بتوقيع عمرة السولية بتاريخ 15 ديسمبر 2019.



10- اختارت لجنة الحكم الرئيسية بالاتحاد المصري الدولي أحمد الغندور لإدارة هذا اللقاء، وقد سبق له الظهور فى 11 مباراة بالدورى هذا الموسم، من بينها الأهلي أمام سموحة بالجولة الأولى والمقاولون العرب بالجولة 14 بالإضافة لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الجولة الرابعة.

11- الغندور أشهر خلال المباريات السابقة 32 بطاقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء منها 3 فى لقاء أسوان والجونة بالجولة الثانية عشرة.



