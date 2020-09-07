هجوم مسلح على فتاة خلال محادثها بتطبيق زووم يكشف المجرمين بالإكوادور.. فيديو

وقع هجوم مسلح على الفتاة تدعى ماريا خوسيه داخل شقتها أثناء مشاركتها في محادثة عبر تطبيق زووم مع 25 آخرين من زملائها من بينهم معلمها في مدينة أمباتو بتونجوراهوا وسط الإكوادور، مما أدى إلى كشف المجرمين.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن اللصوص لم يكونوا لديهم أى دراية بتصوير تهديداتهم ضد الطالبة، ما سمح لزملائها فى الفصل بتنبيه السلطات وعائلة الضحية حيث تمكن رجال الشرطة من اعتقال أربعة مشتبه بهم بعد فرارهم من مكان الحادث.

وأظهر الفيديو لحظة تعرض الفتاة للسرقة التى شوهدت اللصوص المقنعين يدخلون منزلها، حيث قام زملاؤها بتنبيه المعلم الذى كان يتحدث ولم تلاحظ ما يحدث.

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المحادثة عبر تطبيق زووم

وقال أحد التلاميذ، عبر المحادثة من خلال التطبيق: "هل يوجد لدى أي شخص عنوان والديها أو رقمها"، بينما يرد آخر: "لدى رقم والدتها"، كما قال زميل ثالث يقول "أتصل بها على الفور".



اللص خلال السرقة

وقال تقرير شرطة الإكوادور:"تم إرسال وحدات من قوات الشرطة وتم إبلاغها بالعمل الإجرامى عند الوصول إلى الموقع".

وأضافت:" فر مرتكبو السرقة من مكان الحادث بسيارة آلية وبفضل موقع الهواتف المحمولة التى سرقوها، تم تحديد مكانهم واعتقالهم فى منطقة تعرف باسم هواتشى غراندي، حيث تم التعرف على المشتبه بهم الأربعة الذين تم القبض عليهم وهم لويس سى وفالنتين وكارلوس ودوريان ".

يشار إلى أنه تم العثور فى حوزتهم على خزنة بها 3017 جنيهًا إسترلينيًا نقدًا، وبندقيتين وسلاح ثقب واحد وهاتفين محمولين وجهاز كمبيوتر محمول ووحدة تحكم لألعاب الفيديو، كما تم وضع المشتبه فيهم تحت حراسة السلطات المختصة.



