مسلسل الغرق بشاطئ النخيل بالإسكندرية عرض مستمر.. مثلث "برمودا" مصر يحصد أرواح 3 ضحايا جدد.. "غواصين الخير" يؤكدون انتشال الجثامين من أمام الحاجز السابع.. وبدء أعمال اللجنة الفنية لإصلاح حاجز الأمواج..صور

مازالت أزمة شاطئ النخيل بالعجمى غرب الإسكندرية مستمرة، حيث يواصل حصد أرواح المصطافين، فى ظل وجود حالات غرق يومية، خاصة فى ظل توافد المواطنين على الشاطئ الممتد بطول 1800 متر يوميا بعد الساعة الخامسة عصرا، والإصرار على السباحة بجوار حواجز الموت بالرغم من قرار إغلاق الشاطئ ،والتحذيرات المستمرة من خطورة السباحة فى ظل وجود تيارات مائية شديدة تتسبب فى خلق دوامات تؤدى إلى غرق من يدخل فى نطاقها ،حتى أطلق على هذا الشاطئ "مثلث برمودا" مصر، فالداخل إليه مفقود .

وقد شهد شاطئ النخيل بالعجمى غرب الإسكندرية، كارثة جديدة بغرق 3 شباب من بينهم شقيقين، عقب نزولهم مياه البحر مخالفين قرارات غلق الشاطئ والتحذيرات من خطورة النزول وعدم وجود منقذين أو وسائل إنقاذ.

من جانبه قال الكابتن غواص إيهاب المالحى ، من مجموعة غواصين الخير المتطوعين إنه تم انتشال جثمان الشاب"عبد الوهاب" ،و جثمان الشاب"عمرو"، بعد غرق كلا منهما فى شاطئ النخيل أمام الحاجز السابع.

وناشد إيهاب الملحى أهالى المحافظات المجاورة عدم التسلل إلى شواطئ العجمى والساحل الشمالى، بسبب ارتفاع فى الرياح والأمواج، مؤكدا أن هناك خطورة على الأرواح، خاصة أن الحادث وقع بشاطئ الصفا بعد الكيلو 21 بالعجمى.

يأتى ذلك فيما حذر الدكتور رأفت حمزة أستاذ مساعد بقسم تدريب الرياضات المائية بجامعة الإسكندرية، المواطنين فى السباحة فى الشواطئ المغلقة واتباع تعليمات منقذ الشاطئ، وعدم تجاهل رايات حالة الأمواج، كما حذر من خطورة 3 شواطئ بالعجمى فى مقدمتها شاطئ النخيل ثم الهانوفيل ثم شاطئ أبو تلات.

كما حذر الدكتور رأفت محمد توفيق حمزة، وهو متخصص فى الإنقاذ تابع للاتحاد الدولى للإنقاذ بمصر، من السباحة بالمخالفة لقرارات الغلق حيث يتسبب ذلك فى حالات الغرق خاصة فى ظل عدم وجود خدمات الانقاذ وسيارات الاسعاف، مناشدا المواطنين بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء.

من جانبه قال اللواء محمد الجمال، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات المستأجرة لشاطئ النخيل إنه تم تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بأزمة شاطئ النخيل، برئاسة وزارة الموارد المائية و جهاز حماية الشواطئ ومحافظة الإسكندرية لدراسة أفضل الحلول الهندسية لحل تلك الأزمة .

وأوضح اللواء محمد الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك اللجنة بدأت أعمالها ،وتستغرق 3 أِشهر،حيث تقوم خلالها بدراسة أسباب مشكلة ارتفاع أعداد الغرقى بالشاطئ، والوضع الهندسي لحواجز الأمواج، ورفع تقرير مفصل يشمل أسباب المشكلة وآليات حل وإصلاح حواجز الأمواج اذا كانت المشكلة ترجع إلى عيب فى وضع حواجز الأمواج، مؤكدا أن الجمعية فى انتظار التقرير الفنى للجنة المشكلة و التى سوف تحدد أسباب المشكلة ووضع آليات الحل.

وقال "محمد الجمال" إن الأمر يتوقف على الانتهاء من الانتخابات التكميلية بمجلس إدارة الجمعية، حيث أن المجلس الحالى هو مجلس تيسير أعمال فقط، وجارى استكمال المقاعد الشاغرة بالمجلس بإجراء انتخابات تكميلية خلال شهر، وعليه سيتم البت بالقرارات و الاعتمادات المالية بشكل رسمى، كما سيتم توقيع بروتوكول تفاهم مع محافظة الإسكندرية حول وضع الشاطئ و الجمعية فى شهر يناير القادم وبعد ذلك سيتم البدء فى تنفيذ البوابات الخارجية لمدينة النخيل.

ويعد شاطئ النخيل بالعجمى غرب الإسكندرية، أحد الشواطئ التى اشتهرت بارتفاع حالات الغرق بها على مدار العشر سنوات الماضية، ففى كل صيف تأتى النسبة الأكبر من عدد الغرقى بشواطئ الإسكندرية، من شاطئ النخيل.

وتصاعدت نظريات تؤكد أن حواجز الأمواج التى وضعت بالشاطئ تتسبب فى دوامات تحصد أرواح المصطافين خاصة من لا يعرف فنون السباحة جيدا،ولم يتغير الأمر كثيرا من 2018 وحتى هذا العام، حيث فوجئ أهالى الإسكندرية بعودة شبح الموت إلى الشاطئ مرة أخرى بوقوع حوادث غرق جماعية، وكان آخرها حادث غرق 11 شخصا فى شهر يوليو الماضى، ولم يتم البت فى الدراسات الخاصة بحواجز الأمواج وما إذا كانت تتسبب فى التيارات المائية و"الدوامات"، وأرجعت الأجهزة التنفيذية ارتفاع حالات الغرق بالشاطئ، إلى نزول معظم الغرقى قبل مواعيد العمل الرسمية أو بعدها، حيث تنص تعليمات السلامة بالشاطئ على مواعيد فتح الشاطئ من الشروق للغروب، سواء فجرا أو بعد الغروب، حيث تكون مياه البحر مظلمة ويصعب فيها الرؤية، بالإضافة إلى عدم تواجد عمال إنقاذ قبل شروق الشمس.

وكان قسم شرطة العامرية أول، بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بحالات غرق في شاطئ النخيل، بعد أن رفض عدد من المواطنين اتباع التعليمات بغلق الشاطئ وخطورته وقاموا بالنزول إلى مياه البحر.

وتوجهت قوة من القسم، بصحبه قوات الإنقاذ النهرى، وتبين غرق عمرو عبد الموجود 21 عاما، من منطقة بولاق، محافظة القاهرة، أحمد عصام الدين حلمى 22 عاما، وشقيقه إيهاب عصام الدين حلمي 16 عاما من مدينة المنصورة ونزولهم مع مجموعات للشاطئ، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشالهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقلت الجثث للمشرحة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان لذويهم.

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حواجز الامواج (1)



حواجز الامواج (2)



حواجز الامواج (3)



حواجز الامواج (4)



زحام على شاطئ النخيل بعد الخامسة عصرا (1)



زحام على شاطئ النخيل بعد الخامسة عصرا (2)



زحام على شاطئ النخيل بعد الخامسة عصرا (3)



زحام على شاطئ النخيل بعد الخامسة عصرا (4)



زحام على شاطئ النخيل بعد الخامسة عصرا (5)



زحام على شاطئ النخيل بعد الخامسة عصرا (6)



زحام على شاطئ النخيل بعد الخامسة عصرا (7)



زحام على شاطئ النخيل بعد الخامسة عصرا (8)



زحام على شاطئ النخيل بعد الخامسة عصرا (9)



زحام على شاطئ النخيل بعد الخامسة عصرا (10)



