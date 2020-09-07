صيدلى الفقراء.. "محمد نايل" مات وحيدا وخرجت قرى كاملة فى جنازته.. لم يطرق بابه محتاج وخذله.. 50% من مبيعات الصيدلية وهبها للمحتاجين.. وأهالى القرية: تاجر مع الله.. ومش هيتعوض تانى (فيديو وصور)

تجارة لن تبور ومكسبها مضمون وهى التجارة مع الخالق عز وجل، فالبر لا يبلى والكفن بلا جيوب، رجل من رجال الله المخلصين ذاع صيته وسط قريته والقرى المجاورة بعد وفاته فى حادث سيارة وتوقف معها الاعمال الخيرية ليفاجئ الجميع أن صاحب هذه الأعمال هو صيدلي الفقراء المرحوم محمد نايل.



أسطورة الأعمال الخيرية داخل صيدليته

أطلق عليه أهل بلدته شبلنجة التابعة لمركز بنها محتفظة القليوبية والقرى المجاورة "صيدلى الفقراء" أو الصيدلى الإنسان أو أسطورة الأعمال الخيرية، قصص خيالية ظهرت بعد وفاته مباشرة، الخبر نزل كالصاعقة على أهل بلدته والقرى المجاورة فمشهده كان مهيب خرج له المسيحي قبل المسلم الطفل قبل الشيخ الكل أحبه لبشاشته وطيبته.



قبر المرحوم محمد نايل

صيدلى الفقراء، وفق روايات الاهالى كان يمتلك 3 صيدليات 50٪ من مبيعاتها كانت تذهب لصالح غير القادرين، فعندما كان يدخل عليه شخص حاملا هموم أسعار الروشتة يقابله الدكتور بابتسامة ممزوجة بالأمل، ويحضر له الدواء ثم يقول له لك خصم 50٪ إجباري، ويبدأ في حلقة من الهزار لكي يطفئ الإحراج عن صاحب الهم .

ويروى أحد أهالى قرية شبلنجة متاثرا، مسابقات الأوائل وحفظة القرآن الكريم كان متكفلا بها دون أن يعلم أحدا بهذا الأمر، وغوجئنا بعد وفاته أن تلك الأعمال توقفت فجأة لنستفسر عن سبب التوقف، ليخبرنا القائمون على تلك المسابقات أن الممول لها هو صيدلى الفقراء.

Advertisements



جنازة صيدلي الغلابة

جنازته تحولت لأكبر جنازة شاهدها أبناء القرية والقرى المجاورة لدرجة وصول المصلين على الجنازة من المسجد إلى باب المقابر التي تبعد حوالى كيلو متر ، وحرص المعزين علي زيارة قبره وقراءة الفاتحة له مع سرد أعمال الخير التي كان يقوم بها الصيدلي.



دكتور محمد عبدالله نايل

وتقول إحدى السيدات، ذهبت إليه كى أجهز بنتى للزواج، وأضافت: قالى انزلى اختارى اللى انتى عيزاه من محل فلان الفلان وروحت اختارت الاجهزة الكهربائية كلها وجالى صاحب المحل يقولى تامرى باى حاجة تانى يا فندم قولتله لا قالى الفاتورة ادفعت خلاص.. راجل ميتوصفش ناس كتير اعرفهم جهز بناتهم هما كمان .



رجل يقرا الفاتحة على أسطورة الاعمال الخيرية

وتأكد سيدة مسنة من اهالى القرية باكية، لو كان عايش دلوقتى مكنتش اتبهدلت كده البهدلة اللى انا فيها والتعب والعلاج اللى مش معايا حقه لما كنت بروحله كان بيريحنى بكلامه بس ويديمك العلاج وكل اللى عيزاه ربنا يرحمك يا دكتور محمد كسرت قلبى عليك يا غالى.



سيدة من اهالي القرية تبكي علي فراقه



