هاني سعيد يكشف عن 3 صفقات سيبرمها بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن حديث المستشار تركي آل الشيخ علي وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صفقة رمضان صبحي ليس لنادي بيراميدز أي علاقة بها. Advertisements وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز سيبرم 3 صفقات أخرى بعد انتهاء صفقة رمضان صبحي، ويسعي الفريق لتقوية العناصر المتواجدة داخل الفريق من أجل المنافسة علي الألقاب الموسم المقبل". واختتم: "لم يحدث أي مشاكل تخص عبد الله السعيد وأحمد فتحي، بعد التعاقد مع رمضان صبحي، ولم يحدث أي مشاكل تخص الأمور المالية مع اللاعبين لأنهم يمتلكوا الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الأمور".



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