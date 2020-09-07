رمضان صبحى يجتاز الكشف الطبى.. وبيراميدز يٌعلق: ولدنا بخير وصحته زينة.. صور

نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر فيس بوك، صورًا من الكشف الطبى الذى خضع له رمضان صبحى أحدث صفقات الفريق، قبل الإعلان الرسمى عن إتمام الصفقة بالتعاقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات بعد التوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، وعلقت صفحة بيراميدز على الصور: "ولدنا بخير وصحته زينة.. الكشف الطبى تم بنجاح".

وكان رمضان صبحى خضع للكشف الطبى أمس الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل أن يعقد بيراميدز مؤتمره الصحفى مساء اليوم الأثنين، للإعلان عن اتمام الصفقة بنجاح.

وكان رمضان صبحى أكد إن إكرامى الشحات، وشريف إكرامى حارس الأهلى السابق، ليس لهم علاقة بصفقة انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتًا إلى أن المفاوضات جاءت عن طريق وكيل أعماله وتمت الصفقة فى 72 ساعة فقط.

تابع رمضان خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، أنه سعيد بخطوة انتقاله لصفوف بيراميدز، وأن وجود عدد كبير من لاعبى المنتخب الوطنى بالفريق شجعه على تلك الخطوة، وأن هدفه تحقيق البطولات والألقاب مع الفريق وزملائه بالمرحلة المقبلة.

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وكشف صبحى عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.

وعن إمكانية الاحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقلبة، أكد رمضان صبحى أنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط.

وأضاف أن الجميع في النادى يعمل بأقصى جهد، وشدد على أن انضمامه للفريق تحد جديد له، وأوضح رمضان صبحي أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وفي حالة وجود عرض احتراف أوروبي سيكون عن طريق ناديه الحالي.