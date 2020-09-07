صحفى سودانى يؤكد ارتفاع ضحايا الفيضانات بالسودان لأكثر من 100 قتيل

قال محمد علي فزارى، رئيس تحرير صحيفة السودان توداى، إن السودان يشهد فيضانات غير مسبوقة، والحكومة تتحرك بصورة سريعة لإغاثة المتضررين فى الولايات التى وقعت بها فيضانات. وأضاف "فزارى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اليوم الاثنين، أنه حتى الآن أكثر من 100 شخص قتلوا ضحية الفيضانات، متابعا: "مستوى منسوب النيل بلغ 17.65 متر، ليتجاوز أعلى ارتفاع فى تاريخه 17.26 والمسجلة فى 1946.

وأوضح أن شوارع الخرطوم الآن تغرق فى الفيضانات وسط دعوات إغاثية دولية لإنقاذ ما تبقى، وهناك طائرات غيرت مسارها بسبب الأتربة والغيوم في المدينة. وجدد الصحفي "فزاري" تحذير الأرصاد الجوية السودانية من الطقس الأيام المقبلة، وقال: "حتى لا تسقط أرواح جديدة".

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كانت قد أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان.