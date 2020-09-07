التواجد بالمدارس ومصير الثانوية..وزير التعليم يكشف محاور مؤتمر العام الدراسى غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عقد مؤتمر صحفى، غداً الساعة ٢:٠٠ ظهراً لإعلان تفاصيل العام الدراىسى الجديد، قائلة: سيتم البث المباشر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي سيعلن فيه الدكتور طارق شوقي عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020،2021.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس فى وقت سابق اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سوف يركز على التعليم العام وكيفية التواجد في المدارس ومصادر التعلم المتنوعة، وكذلك يتحدث خلال المؤتمر عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم وإثابة السادة المعلمين وتنمية موارد الادارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.

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وأضاف: الموضوعات الآخرى مثل مدارس المتفوقين، مدرسة الضبعة، المدارس الخاصة والدولية والدبلومة الامريكية سوف يتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق.

الاجراءات الاحترازية الصحية سوف يتم عرضها في مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي يوم الخميس القادم إن شاء الله.