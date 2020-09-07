تونس تواجه الإرهابيين.. توقيف 7 أشخاص بينهم زوجة أحد منفذى "هجوم سوسة" إضافة لشقيقتى إرهابى ثان.. والحرس الوطنى يضبط خلايا متخصصة فى التسميم والطعن.. واستنطاق 43 من المشتبه بهم لهم علاقة بالعملية الإرهابية

تسعى السلطات التونسية لتخطى تداعيات العملية الإرهابية التي شهدتها خلال الساعات الماضية، بعد إقدام متطرفين على تنفيذ عملية إرهابية في مدينة سوسة أدت إلى مقتل رجل أمن، فيما قتل 3 من الإرهابيين، وفى هذا السياق ألقت قوات الأمن التونسية، صباح اليوم الاثنين، القبض على 7 أشخاص بينهم زوجة أحد منفذى الهجوم الإرهابى فى سوسة، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام تونسية.

وأعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، ضبط خلايا متخصصة في عمليات التسميم والطعن، جاء ذلك نقلا عن العربية، وأذنت النيابة العامة في محكمة مكافحة الإرهاب بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، بإيقاف 7 أشخاص على علاقة بالهجوم الإرهابي الذي حصل في محافظة سوسة بالوسط التونسي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة، اليوم الإثنين.

وأكد المتحدث الرسمي للحرس الوطني التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي أن من بين الموقوفين زوجة أحد منفذي الهجوم، بالإضافة لشقيقتي إرهابي ثان يتحدر من مدينة مكثر في محافظة سليانة بالشمال الغربي لتونس، إلى جانب إيقاف عناصر استقطاب.

وأضاف المتحدث الرسمي للحرس الوطني التونسي، أنه تم استنطاق 43 مشتبها بهم، لهم علاقة بالعملية الإرهابية، تم توقيف 7 منهم فقط، لافتا إلى أن الارهابيين الذين تم القضاء عليهم غير معروفين لدى الجهات الأمنية"، مؤكدا على أن هناك من يعمل على استقطابهم.

في سياق متصل، ألقت الوحدات الأمنية القبض على فتاة من القلعة الكبرى في محافظة سوسة، نشرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي استنكرت من خلالها القضاء على الإرهابيين منفذي عملية أكودة.

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وذكرت وسائل إعلام تونسية أن هذه الفتاة ترشّحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن قائمة "ائتلاف الكرامة" وهو تيار متشدد ممثل في البرلمان التونسي.

وشهدت تونس أمس عملية إرهابية حيث قُتل عنصر من الحرس الوطنى التونسى، فى هجوم إرهابى فى مدينة سوسة الساحلية فى شرق البلاد وقتلت قوات الأمن ثلاثة إرهابيين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطنى التونسى، حسام الدين الجبالى، إن دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطنى تعرضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابى فى وسط مدينة سوسة، على بعد 140 كيلو مترا جنوب العاصمة تونس، موضحا أن واحداً منهما استُشهد والثانى مصاب بجروح فى المستشفى.

ولفت المتحدث باسم الحرس الوطنى التونسى إلى أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، موضحا أن ثلاثة إرهابيين قُتلوا فى تبادل إطلاق نار، كما أكد المتحدث باسم الحرس الوطنى التونسى استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة.



