هنا الزاهد تخطف الأضواء على السوشيال ميديا بصور جديدة

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورتين جديدتين لها ظهرت فيهما بإطلالة مبهجة، وكانت آثار التاتو لا تزال موجودة على جسدها، وذلك بعد أسابيع من قرارها بإزالة رسومات التاتو من جسمها، حيث يحتاج إزالة تلك الرسومات إلى أكثر من جلسة حتى يختفي من الجسم.



هنا الزاهد عبر إنستجرام

وتخضع الفنانة هنا الزاهد إلى جلسات إزالة رسومات التاتو التى رسمتها على أجزاء مختلفة من جسدها، حيث قررت إزالة التاتو المرسوم على كتفها وذراعها من خلال الخضوع لجلسات إزالة الوشم، كما حرصت خلال إحدى هذه الجلسات على مشاركة جمهورها بعض النصائح المتعلقة باتخاذ قرار رسم التاتو على الجسم.



الفنانة هنا الزاهد

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وفي وقت سابق، نشرت هنا الزاهد، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لتوضح أنها تخضع للجلسة الرابعة مع طبيبها لإزالة رسومات الوشم من جسدها والتى قد تحصل على جلسات إضافية أخرى من أجل استكمال عملية إزالة الوشم، وحذرت فى رسالتها مع طبيبها بعدم التسرع فى اتخاذ قرار برسم التاتو حتى لا يندموا بعد ذلك مثلما حدث معها.



هنا الزاهد في أحدث ظهور لها

كما وجه طبيب هنا الزاهد مجموعة من النصائح لأى شخص يفكر فى رسم وشم، إضافة إلى تأكيده أن إزالة رسومات التاتو تستغرق وقتا طويلا ولا يمكن إزالتها فى جلسة واحدة كما يعتقد البعض، قائلًا: "إن إزالتها ليست أمرًا ومستحيلًا، فإن رسومات الوشم تتم إزالتها ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت".

ويشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد يعرض لها فى دور العرض السينمائية فيلم "الغسالة"، وهو من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎، وفيلم ‎"‎الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشرى" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجى"، ويتولى التوزيع محليًا شركة "دولار فيلم‎".

