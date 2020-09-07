العجوز يكشف قيمة رباعية الاسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

يرى أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلى والقائم بأعمال مدير الكرة، أن الفريق حقق انتصار معنوى فى غاية الأهمية أمام نادى مصر قبل مواجهة الأهلى، عندما فاز برباعية دون رد فى الجولة الــ25 للمسابقة حيث يلتقى الأهلى فى قمة الأسبوع الــ26 يوم الجمعة المقبل. وأضاف العجوز فى تصريحات عقب اللقاء:”هذا الانتصار سيساهم فى عودة الثقة للاعبين بشكل تدريجي قبل مباراة صعبة أمام الأهلى”. وواصل :”أعلم أن مباراة الأهلى لها مذاق خاص لكنها فى النهاية مباراة لاتتعد حدود الثلاث نقاط”. Advertisements وأتم حديثه :”من أهم أسباب الانتصار وبهذه النتيجة الكبيرة هو التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية على صعيد التمركز لاسيما على الصعيد الدفاعى مع علاج بعض الاخطاء التى ظهرت مؤخرا”. ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدرب الفريق منح اللاعبين راحة سلبية غدًا من التدريبات، استعدادًا لمواجهة الأهلى. من ناحية أخرى قدم محمد حمص الشكر للاعبيه على الروح القتالية التى قدموها فى مواجهة نادى مصر وساهمت فى تحقيق الفريق انتصار كبير على نادى مصر، مضيفًا فى تصريحات عقب المباراة: "اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم ونجحوا فى تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد ، مضيفا الإسماعيلى هو بيتى ولا أستطيع أن أرفض تلبية النداء، هدفنا وضع الفريق فى مكانته المستحقة مشيرا أن الفريق يضم لاعبين على مستوى جيد، لكنهم يعانون من فقدان الثقة وأتمنى من الجماهيرالالتفاف حول الفريق من أجل العودة سريعًا وتنحية الخلافات جانبا".



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