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"كلنا معاك يا بطل" يتصدر تويتر..ومغردون للرئيس: سنظل معك فى البناء والتعمير

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عبر المصريون عن ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسى وقيادات الدولة من خلال هاشتاج "كلنا معاك يا بطل"، الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، حيث تصدوا لدعوات جماعة الإخوان الإرهابية الخبيثة ومحاولاتهم الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى إلى مصر.

تنوعت التعليقات والأراء عبر الهاشتاج، حيث كتب أحد المغردون:" الناس تفكر إننا لما بندافع عن شخص الريس إننا لا سمح الله من الاغنياء كل واحد فينا عايش فى فيلا ومش عايل للدنيا هم يعني مش بنركب مترو أو مواصلات أو بندفع فاتورة مياه وكهرباء أخر الشهر ومش بنشتري غاز ولا كدة والله بنعاني زى أى حد وكل الموضوع ستر ربنا مش اكتر بس مبدأ".

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وعبرت ندى، عن رأيها قائلة :"لست وحدك. سنظل معاك إلى أبد الآبدين. مع البناء والتعمير وضد الفساد والخونة"، وغرد ياسين:" نحن لا نناصر شخص عبد الفتاح السيسي وهو يستحق .. نحن نناصر وطن السيسي وهو الأحق.. فهذا المواطن العظيمُ من ذاك الوطن الأعظمُ".

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وكتب أخر:"أعلنها معاك ياسيسي وعدوك هو عدوي مهما كان غلاوته أو قرابته مصر فوق الجميع"، وغرد أخر:" اخترناك وعلي العهد معاك يا أسد الأمه العربية موتو بغيظكم ياخرفان".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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