تعرف على سعر "جاكيت" محمد رمضان الذى ظهر به فى مؤتمر أغنيته الجديدة

طرح النجم محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة " يا حبيبى"مع النجم العالمي ميتر جيمس، أمس الأحد عبر قناته الرسمية على اليوتيوب وتم تصوير الكليب في الإمارات، وحققت الأغنية في 18 ساعة أكثر من مليون مشاهدة وتصدرت تريند رقم 1 على اليوتيوب.

وبعد المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه أغنيته الجديدة "يا حبيبي" بدبي كشف محمد رمضان عن سعر "الجاكيت" الذي ظهر به في تصريحات موضحا أن الجاكيت يبلغ سعره "30 ألف دولار".

شارك النجم محمد رمضان، جمهوره أحدث الهدايا التى وصلت له خلال تواجده فى الإمارات، ونشر صورة عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، لهانف محمول من الذهب ومحفور على ظهره اسم محمد رمضان ونمبر 1 ، وكتب رمضان قائلا: "شكرا صديقى خليفة".

وكان رمضان، وجه الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعد منحه التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وكتب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "شكراً حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبى على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالى".

كما استغل الفنان محمد رمضان رحلته الخاصة لمدينة دبى الإماراتية، بصحبة أطفاله وعائلته، فى ممارسة بعض التمارين الرياضية داخل الطائرة الخاصة التى يستقلها، حيث ظهر فى مقطع فيديو شارك به متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يؤدى بعض التدريبات داخل حجرته الخاصة فى الطائرة التى يستقلها متجهة إلى مدينة دبى.

وظهر رمضان وهو يقوم بتأدية التدريبات على ألحان أغنيته الشهيرة نمبر وان، وسرعان ما حصد عددا كبيرا من المشاهدات على الفيديو الذى نشره عبر حسابه.



