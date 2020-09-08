جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم الإثنين.. 8 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج

أقيم اليوم، الإثنين، الموافق 7/ 9/ 2020 أربع مواجهات فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث إلتقى الاتحاد السكندرى مع مصر المقاصة، والإسماعيلى أمام نادى مصر، والمقاولون العرب ضد وادى دجلة، والأهلى يصطدم بحرس الحدود، وجاء جدول ترتيب فرق الدورى كالتالى..



جدول الدورى

المقاصة يضرب الاتحاد السكندرى بثلاثية في ستاد الإسكندرية

تغلب مصر للمقاصة على الاتحاد السكندرى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدورى الممتاز، وأحرز أهداف المقاصة كل من عمرو مرعى في الدقيقة 30 ثم تعادل خالد قمر للاتحاد السكندرى في الدقيقة 59 وعاد أوتشو ليتقدم المقاصة بالهدف الثانى في الدقيقة 72 وعزز فوز المقاصة لاعبه ميدو جابر في الدقيقة 86 بإحراز ركلة جزاء حصل عليها محمد إبراهيم لصالح الفريق الفيومى.

الإسماعيلى يعود للانتصارات برباعية فى شباك نادى مصر استعاد فريق الإسماعيلى نغمة الانتصارات مجددا على حساب نادى مصر برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى فى المباراة الأولى للجهاز الفنى المؤقت بقيادة أحمد العجوز ومحمد حمص، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة فى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نادى مصر عند 18 نقطة فى المركز قبل الاخير للدورى ويتعقد موقفه فى جدول الترتيب. تقدم عمر الوحش للإسماعيلى بالهدف الأول فى الدقيقة 23 من عمر المباراة من ركلة جزاء احتسبها محمد سلامة حكم اللقاء بعدما لمست الكرة يد أحمد عبد الموجود مدافع نادى مصر داخل منطقة الجزاء، ويتصدى لها الوحش ويضعها بقوة داخل المرمى.

وادى دجلة يتعادل مع المقاولون 1/1 فى ليلة تألق طاهر محمد طاهر

تعادل فريق وادى دجلة مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين قبل قليل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان المقاولون العرب قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر، قبل أن يتعادل فريق الغزلان فى الشوط الثانى عن طريق رجب عمران وبالتحديد فى الدقيقة 66.

بهذا التعادل يرتفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 44 فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، بينما يرتفع رصيد وادي دجلة إلى النقطة 27 فى المركز الـ 12 بجدول المسابقة.

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