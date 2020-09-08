توم كروز يطير فى الهواء ويقفز بالمظلة خلال تصوير Mission Impossible 7.. فيديو

يواصل النجم العالمى توم كروز، تصوير الجزء السابع من فيلم مهمة مستحيلة Mission Impossible 7، وظهر فى "فيديو" جديد، طائرا في الهواء بعد قفزه من منحدر ضخم من على متن دراجة نارية من على قمة جبلHelsetkopen بالقرب من قرية هيليسيت في النرويج.

وتستطيع مشاهدة النجم البالغ من العمر 58 عاما، يقفز في الهواء من دراجته النارية، مما يسمح لها بالسقوط على الأرض بينما واصل نزوله في مظلة.





وفقًا لجريدة الديلى ميل البريطانية ، استغرقت الحيلة المذهلة التدرب عليها أربع مرات على سفح الجبل شديد الانحدار قبل التصوير ، كما شوهدت طائرة هليكوبتر تلازم النجم العالمى ضمن إجراءات السلامة.

وأوضح التقرير، أن توم كروز كان يستعد أيضا للتصوير مشهد آخر يوقف القلب بينما كان يرتدي قناع الوجه خلال القتال، حيث كان النجم يرتدي ملابس سوداء بالكامل بينما كان يتدرب على مشاجرته الأخيرة مع رجل ذو لحيلة على متن قطار في النرويج.

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وذكر التقرير، أنه تم تصوير المشاهد في قلب الريف النرويجي على متن قطار عتيق الطراز أعيد إنشاؤه خصيصا لتصوير الفيلم، حيث كان محاطًا بالكثير من السقالات.

من جانب آخر، كان قد كشف موقع ديلى ميل أن النجم توم كروز استأجر سفينة فى النرويج بقيمة 500 ألف جنيه إسترلينى لفريق عمل فيلمه Mission: Impossible 7، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ولعدم تأخير أو تعطيل تصوير الفيلم.

ومن جانب آخر لا تزال وكالة ناسا الأمريكية تدرس احتمال تصوير فيلم سينمائى فى الفضاء، وصرح بذلك مدير ناسا جيم براندنستاين، فى مؤتمر لدراسة مستقبل البحوث العلمية على متن المحطة الفضائية الدولية، فيما لم يذكر موعد تطبيق تلك الفكرة.

وقال مدير وكالة ناسا "إننا بحاجة لتطوير القطاع الخاص على متن المحطات المدارية وسنحتاج إلى رواد فضاء قادرين على أداء مهام تجارية فى الفضاء، وندرس الآن إمكانية استضافة رواد الفضاء المهتمين بتصوير فيلم على متن المحطة الفضائية الدولية".



