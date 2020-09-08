محمد رمضان يشرب ماء بقشر الذهب ويروج لـ"يا حبيبى" فى تايمز سكوير.. فيديو وصور

يواصل الفنان محمد رمضان الترويج لأغنية "يا حبيبي" التي يتعاون فيها مع النجم العالمي العالمي ميتر جيمس، حيث شارك بعدد من مقاطع الفيديو والصور عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي على إنستجرام، من بينها صورة وضع بوسترات أغنيته الجديدة في تايم سكوير بنيويورك.



بوستر أغنية يا حبيبي في تايمز سكوير

كما نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو آخر يظهر فيه وهو يشرب الماء بعد وضع قشور من الذهب، كما شارك فيديوهات أخرى خلال تواجده في دبي، من بينهم فيديو وهو يلعب البلياردو، وأخرى يروج فيها لأغنيته "يا حبيبي".



إناء ماء فوقه قطعة ذهب

وطرح النجم محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبى" مع النجم العالمي ميتر جيمس، أمس الأحد عبر قناته الرسمية على يوتيوب وتم تصوير الكليب في الإمارات، وحققت الأغنية في 18 ساعة أكثر من مليون مشاهدة وتصدرت تريند رقم 1 على اليوتيوب.





وبعد المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه أغنيته الجديدة "يا حبيبي" بدبي كشف محمد رمضان عن سعر "الجاكيت" الذي ظهر به في تصريحات موضحا أن الجاكيت يبلغ سعره "30 ألف دولار".

وفي وقت سابق، شارك النجم محمد رمضان، جمهوره أحدث الهدايا التى وصلت له خلال تواجده فى الإمارات، ونشر صورة عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، لهانف محمول من الذهب ومحفور على ظهره اسم محمد رمضان ونمبر 1، وكتب رمضان قائلا: "شكرا صديقى خليفة".

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وكان رمضان وجه الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعد منحه التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "شكراً حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبى على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالى".



بوستر أغنية محمد رمضان



محمد رمضان يلعب بلياردو



