مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب.. مشاجرة بين طرفين السبب

فارق شاب الحياة، نتيجة إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، عقب مشاجرته وآخرين، بمنطقة المنيب بالجيزة، حيث تمكنت القوات من ضبط أطراف المشاجرة، الا انه تعرض لهبوط بالدورة الدموية وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة أثناء محاولات اسعافه.
وكشفت مصادر أمنية، أنه تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، تبادلوا خلالها الاعتداء بالضرب، بينهم شاب يدعى "إ.ا"، وتم التحفظ على طرفى المشاجرة، واصطحابهم إلى نقطة شرطة المنيب، وفور وصول المتهمين، أصيب الشاب بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.
وأوضحت المصادر الأمنية، أنه عقب تصريح النيابة العامة بدفن جثة الشاب، واستلام أفراد أسرته الجثة، وتشيع جنازته، تجمع عدد من أفراد أسرته وأصدقائه أمام نقطة شرطة المنيب، وانصرفوا عقب تفهمهم حقيقة الوضع.
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