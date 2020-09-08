الدفاع المدنى السودانى: منسوب النيل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة

أكدت وزارة الدفاع المدني السوداني، أن منسوب النيل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق قال محمد علي فزارى، رئيس تحرير صحيفة السودان توداى، إن السودان يشهد فيضانات غير مسبوقة، والحكومة تتحرك بصورة سريعة لإغاثة المتضررين فى الولايات التى وقعت بها فيضانات. وأضاف "فزارى" أنه حتى الآن أكثر من 100 شخص قتلوا ضحية الفيضانات، متابعا: "مستوى منسوب النيل بلغ 17.65 متر، ليتجاوز أعلى ارتفاع فى تاريخه 17.26 والمسجلة فى 1946.
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