هيفاء وهبى وديانا حداد وسيرين عبد النور عن حرائق سوريا: الله يحمى شعبها

أعرب عدد من نجوم الفن عن حزنهم الشديد من نشوب النيران في العديد من المناطق بالأراضى السورية، متمنين أن يحمى الله شعبها من كل سوء. وكتبت الفنانة هيفاء وهبى عبر حسابها بموقع تويتر: "الله يحمي سوريا وشعبها من كل شر وتنطفي الحرائق بسرعة ما بدنا يا رب نسمع عن ضحايا حرام اللي صار فيهم من سنين لهلأ ما ارتاحوا الكوارث كتيرة ووجع الشعوب العربية واحد سوريا تحترق".



هيفاء وهبى

وقالت الفنانة ديانا حداد عبر تويتر: "الله يحفظ سوريا الحبيبة وأهلها إخواننا الغاليين والله يفرجها عليهم يا رب وعلى الجميع .. سوريا تحترق".





وغردت الفنانة سيرين عبد النور، عبر حسابها بموقع تويتر: "سوريا الحبيبية الله حاميكي انتي قوية قدام كل المصائب، يوم عنا ويوم عندكن وصلواتنا بتجمعنا الله يحمينا".

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من جانب آخر، اندلعت نيران في محيط بلدة حزور بريف بحماة الغربي بدولة سوريا اليوم مع ازدياد سرعة الرياح ووعورة المكان، وسط جهود مكثفة من فرق الإطفاء والدفاع المدني لتطويق النيران ومنعها من التمدد باتجاه البلدة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية تواصل عمليات السيطرة على حريقي حراج عين حلاقيم وحزور في الريف الجنوبي من قبل فرق الإطفاء في المحافظة وبمشاركة مئات من أهالي المنطقة وأفراد من الجيش وقوى الشرطة وحفظ النظام.

وأكد عدد من الأهالي أن القسم الأكبر من عمليات الإخماد تجري يدويا بواسطة فرق إطفاء راجلة لتعذر وصول آليات وصهاريج الإطفاء إلى بؤر النيران بسبب وعورة تضاريس المنطقة وشدة انحدارها.

وأشاروا إلى أنه تم قطع خطوط النيران القريبة من المنازل السكنية في عين حلاقيم وحزور فيما يستمر التعامل مع الحريق في باقي المواقع الحراجية والأشجار المثمرة وفق الإمكانيات المتاحة والمعطيات الراهنة.

ولا تزال فرق الإطفاء في الأراضي السورية تكافح للسيطرة على حريق نشب أمس في غابات صلنفة وامتد واتسعت رقعته باتجاه غابات الريف الغربي لمحافظة حماة وتحديدا قرى الفريكة الفوقانية وعين بدرية مخلفا أضرارا فادحة بالثروة الحراجية وبعض منازل وممتلكات الأهالى.

