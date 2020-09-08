23 سبتمبر بداية فصل الخريف وطول الليل والنهار يتساويان هذا اليوم

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الاعتدال الخريفى وفصل الخريف يبدأ فلكيا 23 سبتمبر الجارى، ويكون الفصل خريف بنصف الكرة الشمالى وربيع بالنصف الكرة الجنوبى .

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى ذلك اليوم يتساوى عدد ساعات الليل والنهار 12 لكل منهما، لافتا إلى أنه فلكيا قد يصل طول فصل الخريف 90 يوما تقريبا .

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، و نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

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