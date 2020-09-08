إيفانكا ترامب تخطف الأنظار بصورة عائلية برفقة أطفالها

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شاركت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومستشارته، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" صورة عائلية جديدة برفقة أطفالها في أحدث ظهور لها، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
إيفانكا ترامب تنشر صورة على فيس بوك
من ناحية أخرى، حرصت ايفانكا ترامب على الاحتفال بمناسبة عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حسابها على موقع تويتر، حيث كتبت احتفالاً بتلك المناسبة : "عيد عمال سعيد، نحتفل اليوم بالعمال الدؤوبين، في الماضي والحاضر، الذين يجعلون هذا البلد عظيماً".
ايفانكا ترامب وأطفالها
كما حرصت ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، فى وقت سابق على مشاركة متابعيها بجزء من زيارتها إلى منطقة بارنستورنج التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية لدعم والدها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وظهرت ابنة الرئيس الأمريكي في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهي تخوض جولات داخل أحد المصانع في مقاطعة لانكستر ومقاطعة تشيستر ومقاطعة باكز، لحث الأمريكيين لانتخاب ترامب لولاية ثانية.
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