محمد صبحي يكشف كواليس لأول مرة عن مسلسل "فارس بلا جواد"

كشف الفنان محمد صبحي كواليس مسلسل "فارس بلا جواد" يذكرها لأول مرة، من خلال عرضه مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، كاشفا عن حذف 42 مشهدا من المسلسل ليتم عرضه على القنوات.

وقال الفنان محمد صبحي إن "مسلسل فارس بلا جواد عرض في 2002 ولما طرح قامت الدنيا ولم تقعيد وحصلت مشكلة عالمية أن في ممثل مصري قدم مسلسل يعتمد على برتوكولات حكماء صهيون وده كان عاملهم مشاكل، لما عرفنا أن السفارة الأمريكية تستدعي ناس تسألهم عن المسلسل فسألت نفسي إيه علاقة السفارة الأمريكية".



الفنان القدير محمد صبحي

وأضاف :"افتكرت أن في 4 جاءوا من أمريكا تبع شركة خاصة لصناعة الماسكات كان من بينهم واحد دياناته يهودية متعصب لإسرائيل ومكناش نعرف، وبعد ما عملوا مقاسات الوجوه وتصور المسكات سافروا لأمريكا وخدوا نسخة مترجمة لحلقات المسلسل في أمريكا وفوجئنا أن المسلسل دخل الكونجرس وبيدرسوه وأصبح المسلسل معاديا للسامية واتعملي قضية في لاهاي، وهددوا مصر بأنها تذيع المسلسل".



الفنان محمد صبحي

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وتابع :"طبعا كان الوزير الجميل صفوت الشريف في المغرب وكلمته هاتفيا وقولتله في تهديد أن إحنا بعدم اذاعة المسلسل، الحقيقة عمل مداخلة في التلفزيون المصري وطلعت على الهواء وقال نحن نمتلك إرادتنا ومحدش أبدًا يخوفنا إحنا مانقدرش إلا أننا نحترم حرية الرأي" وبعد ما قال الكلام ده هاجت الدنيا فعليا وهددوا مصر بأن يسحبوا قوات السلام وإلغاء اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وبقى ابتزاز مرعب، فكان قدام مصر أحد أمرين أما التمسك بقرار إذاعة المسلسل أو إذاعته عشان ماء الوجه بس تشيل منه حاجات مضايقة إسرائيل".



محمد صبحي في مقطع فيديو جديد

واستكمل :"الحقيقة الرقابة لم تقدم تقريرًا عن عمل فني طوال حياتي مثل التقرير اللي قدمته عن فارس بلا جواد عشان ناخد الترخيص ونصور، كان أعظم تقرير يتكتب عن مصنف فني وعيا وثقافيا وسياسيا وابداعا، كاشفا عن اتصال هاتفي جرى بينه وبين عمر سليمان الذي أشار إلى أن الرئيس حسني مبارك وقتها طلب حذف 144 مشهدا تقريبا، مشيرا إلى أنه النهائية حذف 42 مشهدا من المسلسل".



