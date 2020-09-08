بيراميدز يصدم رمضان صبحي: "لو فاكر انضمامك علشان الفلوس تبقى غلطان"

علق هانى سعيد المدير الرياضى لفريق بيراميدز، على انتقال رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى لصفوف الفريق السماوى من أجل "الفلوس" قائلاً: "الناس لو فاكرة إن اللاعب بينضم لبيراميدز عشان الفلوس بس، يبقوا غلطانين، ولو رمضان نفسه فاكر كده يبقى غلطان".
أضاف هانى سعيد فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن اللاعب يلمس الأسلوب الأحترافى الذى يتم التعامل به داخل بيراميدز، بخلاف الطموح الكبير الذى يسعى النادى ومسئوليه لتحقيقه، لاسيما أن الفريق حاليًا أصبح يضم أقوى العناصر فى الدورى المصرى، وسننافس على جميع البطولات فى المرحلة المقبلة.
وكان المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أكد أن حديث المستشار تركي آل الشيخ علي وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صفقة رمضان صبحي ليس لنادي بيراميدز أي علاقة بها.
وأضاف: "بيراميدز سيبرم 3 صفقات أخرى بعد انتهاء صفقة رمضان صبحي، ويسعي الفريق لتقوية العناصر المتواجدة داخل الفريق من أجل المنافسة علي الألقاب الموسم المقبل".
واختتم: "لم يحدث أي مشاكل تخص عبد الله السعيد وأحمد فتحي، بعد التعاقد مع رمضان صبحي، ولم يحدث أي مشاكل تخص الأمور المالية مع اللاعبين لأنهم يمتلكوا الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الأمور".
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