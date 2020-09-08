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مدير تعاقدات بيراميدز يكشف تفاصيل انضمام رمضان صبحي من هدرسفيلد

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أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أنه كان هناك جدل كبير حول انضمام رمضان صبحي للفريق في المرحلة الماضية، موضحًا العملية التعاقدية مع اللاعب كانت سريعة لأن العمل في نادي بيراميدز ينتاسب مع قدرات وإمكانيات اللاعبين في النادي.

 

وأوضح أن هذا النوع من الصفقات يحتاج للسرعة وللحسم، كما أن بيراميدز كان آخر نادي تقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد لضم رمضان صبحي وكان أقل عرض مادي تم تقديمه للنادي الإنجليزي، كما أن رغبة اللاعب كانت اللعب في بيراميدز، وشدد على أن التعاقد مع اللاعب لم يستغرق أكثر من 72 ساعة وبالنسبة للقيمة المالية للصفقة فلا أحد يحق له الإعلان عنها سوى اللاعب، وأوضح أن بيراميدز يبرم صفقات لتحقيق طموحات الفريق في الفترة المقبلة.

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وكان رمضان صبحى إجتاز الكشف الطبى الذى خضع له أمس، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3  ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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