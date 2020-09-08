مرتضى منصور يؤكد على اتفاق فضل مع أندية المغرب..وكهربا كان بيقولى "بابا وعم"

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن استكمال مسابقة الدورى المصرى أضر باللاعبين، مؤكدا أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة اتفق مع الأندية المغربية على تأجيل نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتحدث مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك عن كهربا، قائلا:" كهربا كان ينادينى بعبارة بابا مرتضى وعم مرتضى وفجأة قبل 3 مباريات مهمة هرب وانتقل للأهلى ووالده ذهب إلى اتحاد الكرة، وقال عايز أودى ابني الأهلى وكهربا هديتى لمحمود الخطيب".

وعلق رئيس الزمالك على نبذ التعصب، قائلا:"أول من سأل على خالد مرتجى هو مرتضى منصور وهذا يؤكد عدم خلافى مع مجلس الإدارة، وعندما أصيبت حفيدة الخطيب تمنيت لها الشفاء، وأؤكد أن خلافى مع محمود الخطيب وليس كيان الأهلى"، متابعا:" مثلى الأعلى صالح سليم وكرمته في نادى الزمالك".

وواصل مرتضى منصور:"حصلت على توقيع عبد الله السعيد وهو لاعب حر وليس من الأهلى ولما طلب منى إلغاء العقد وافقت، والأهلى مشاه يبقى مين اللى بيعمل فتنة والأهلى يتفاوض مع لاعبين من الزمالك".

واختتم:" انتظروا قناة الزمالك بشكل جديد هذا الشهر، وأنت ماسك في الكرسي ليه يا جناينى وفين باقي أعضاء اللجنة هي إثنين فقط، والدوري رجع عشان الأهلى يكسب الزمالك، وهذا لم يحدث و فعلت الواجب بدعوة مجلس إدارة الأهلي لحضور احتفالية منشآت الزمالك الجديدة، ولايعنيني حضور الخطيب من عدمه ولا افتكرته، أنا قدمت عشر خطوات وفعلت ما تدعو إليه الدولة من التهدئة ولاتوجد أي حملة ممنهجة على كهربا وإذا كانت هناك حملة ممنهجة فلماذا وقعوا عليه عقوبة مليون جنيه، وأنا النادي الوحيد اللي استفدت من عودة الدوري صعدت من الرابع للثاني، ومؤهل للعب في أفريقيا ومتخصص فوز على الأهلي بعكس الأهلي اللي ما استفدش حاجة " .

