الحكومة الموريتانية تحصل على ثقة 131 من نواب البرلمان

وجاء منح الثقة بعد رد رئيس الوزراء على الملاحظات والنقاشات والأسئلة التي قدمها النواب خلال نقاش استمر عدة ساعات.
وحصلت حكومة ولد بلال على ثقة 131 من النواب ، في حين صوت ضدها 16 نائبا ، وامتنع نائبان عن التصويت.
ويلزم الدستور الموريتاني رئيس الحكومة بتقديم برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة، كما يتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج.
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