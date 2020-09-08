محمد هانى يرد على لقب "ناشئ الأهلى".. ويكشف المقصود بـ"أطفال 9 سنوات"

أكد محمد هانى، ظهير النادى الأهلى، أن المقصود بتصريحه فى قناة النادى الأهلى بالأطفال بعمر 9 سنوات، الذين يوجهون له سباب بالأم والأب بعد كل مباراة بغض النظر عن مستواه، أنه يتقبل أي نقد أو وجهة نظر من الجمهور، كما يتمنى الدعم خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد هانى، عبر حسابه بموقع تويتر:" للتوضيح :المقصود من أطفال 9 سنين من يسب أمى و أبى بعد كل مباراة سواء كنت جيد ام لا .. و أنا اتقبل أى نقد أو أى وجهة نظر من جمهور الاهلى المخلص للنادى ونتمنى الدعم الفترة القادمة".



محمد هانى ظهير النادى الأهلى

وكان محمد هاني ظهير النادي الأهلي رفض الرد على الانتقادات التي توجه له في الفترة الأخيرة، وتصنيفه من قبل بعض الجماهير باللاعب الناشئ، وقال هاني في تصريحات لقناة الأهلي عقب لقاء الحرس: "معظم اللي بيقولوا عليا ناشئ دول أعمارهم 10 سنين وقاعدين فاضيين عندهم أكونتات على الفيس وإنستجرام، ومش دوري أنى أركز معاهم، أنا بركز في شغلى"، وتابع ظهير أيمن الأهلي: "أحنا بنكسب علشان بنلعب كفريق واحد والمكسب بيبقى مكسب للفريق كله مش للاعب بعينه، وخط الدفاع خصوصا في الأهلي بيقدم مستوى كبير وثابت هذا الموسم".

وحقق الأهلي فوزاً مُثيراً على حرس الحدود بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الإثنين، باستاد المكس بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز، سجل وليد سليمان هدف الأهلي الأول في الدقيقة 85، وأضاف قفشة الهدف الثاني في الدقيقة القبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة ويتربع على قمة الدوري فيما يتجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة ويبقي في المركو الثالث عشر وبات الأهلي في حاجة إلى 8 نقاط لحسم اللقب رسمياً بعدما حلّق نسر القلعة الحمراء فوق "حدود" الدوري الليلة بالفوز على الحرس.

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