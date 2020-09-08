تعرف على أسرار أكبر كشف أثرى فى 2020 بمنطقة سقارة × 10 معلومات

تستعد وزارة السياحة والأثار للإعلان عن تفاصيل أكبر كشف آثرى فى 2020 بمنطقة سقارة، والذى يضم أكبر عدد من التوابيت بدفنة واحدة منذ اكتشاف خبيئة العساسيف.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار برفقة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار منطقة الاكتشاف الآثرى، حيث تعمل البعثة المصرية، تمهيداً للإعلان عنه كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وإليك تفاصيل الكشف الآثرى الجديد:

1 - كشفت عنه البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة.

2 - تم اكتشاف بئر عميق للدفن يبلغ عمقه حوالي 11 مترا.

3 - تم العثور بداخله على أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.

4 - عُثر على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.

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5 - تشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر.

6 - أكدت البعثة أن تلك التوابيت ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر.

7 - جارى العمل لتحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالى.

8 - ستعلن وزارة السياحة والآثار عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة فى مؤتمر صحفى عالمى.

9 - تقوم وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الفترة القادمة للترويج لهذا الكشف الأثري.

10 - أطلقت الوزارة أولي الافلام الترويجية الخاصة بالكشف وتم إذاعته من خلال منصات هيئة تنشيط السياحة بالتواصل الاجتماعى.