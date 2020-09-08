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مصدر أمني يؤكد وفاة شاب بالمنيب بأزمة قلبية وشقيقه لم يتهم أحد

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نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة  إحتجاجاً على وفاة شاب إثر تعرضه للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين إثنين من أطراف المشاجرة تدخل إثرها باقى أطراف المشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب ، وتم ضبطهم ، ونتج عن المشاجرة إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتوفى أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية، وبسؤال شقيقة لم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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