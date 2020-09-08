نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة إحتجاجاً على وفاة شاب إثر تعرضه للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة.
وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين إثنين من أطراف المشاجرة تدخل إثرها باقى أطراف المشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب ، وتم ضبطهم ، ونتج عن المشاجرة إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتوفى أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية، وبسؤال شقيقة لم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصدر أمني يؤكد وفاة شاب بالمنيب بأزمة قلبية وشقيقه لم يتهم أحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.