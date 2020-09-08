الصحة الروسية تعلن إدخال أول دفعة للقاح كورونا إلى التداول العام

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيكV " المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، إلى التداول العام. ووفقا لموقع روسيا اليوم قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، إنه خضعت الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد سبوتنيك V، الذي صممه مركز غاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام.
ولفتت وزارة الصحة الروسية إلى أنه من المتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية.
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