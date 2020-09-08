تحسن ترتيب مصر العالمى بالأداء الاقتصادى وإدارة سوق العمل.. اعرف التفاصيل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على قدرة الإصلاح الاقتصادى على دعم مصر فى تحجيم صعود منحنى البطالة مصحوباً بتوقعات مستقبلية إيجابية من صندوق النقد الدولى، وذلك بعد أن تسبب فيروس كورونا فى ارتفاع قياسي لمعدلات البطالة على مستوى العالم.

وشمل التقرير إشادة شركة "Whiteshield Partners"، العالمية في مجال الاستراتيجيات والسياسات العامة، باقتصاد مصر المتنوع وتمتعه بمستويات مرتفعة من العدالة في توزيع الدخول، إلى جانب تراجع الاعتماد على الموارد الطبيعية.

ورصد التقرير مؤشرات بتحسن ترتيب مصر عالميا على مستوى الأداء الاقتصادى وإدارة سوق العمل:

- تحجيم صعود منحنى البطالة وتوقعات صندوق النقد بوصوله لـ 10.3 %.

- مصر شهدت تحسينات كبيرة على أصعدة التوظيف والفصل والأعباء الضريبية.

- ستكون أكبر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسناً بمؤشر مرونة العمل العالمي.

- حيث تقدم ترتيب مصر به في عام 2020 مقارنة بعام 2019، بمقدار 15 مركزاً.

- لتحتل المركز الـ 67 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 82 عام 2019 .

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- كما رصد التقرير، تحسن مركز مصر بمؤشر التنوع الاقتصادي، لتحتل المركز الـ 28 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 43 عام 2019

- هذا إلى جانب تحسن مركزها بمؤشر التعليم والمهارات لتحتل المركز الـ 88 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 112 عام 2019.

- تحسن مركز مصر بمؤشر الابتكار لتحتل المركز الـ 82 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 94 عام 2019.

- تحسن مركزها بمؤشر ريادة الأعمال لتحتل المركز الـ 59 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 63 عام 2019.

- استحدث مؤشر قدرات الدولة التي احتلت فيه مصر المركز الـ 65.

- استحداث مؤشر التنمية الاقتصادية والتي احتلت فيه مصر المركز الـ 92.





