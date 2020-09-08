أهم الاخبار

باكستان تبني مفاعلين نوويين لأغراض تجارية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعاقدت باكستان مع شركة الطاقة النووية الوطنية الصينية على بناء مفاعلين نوويين في مجمع كراتشي للطاقة النووية حيث تعمل المحطة النووية كنوب منذ عام 1972 وتنتج 137 ميجاوات.

وسيتم انجاز وحدتين في المحطتين "كنوب -2" و"كنوب -3" لاستخدامهما في العمليات التجارية في العامين القادمين .

ونقلت وسائل الأعلام الباكستانينة عن الشركة الصينية انها أكملت بنجاح الأختبارات الوظيفية في أحد المفاعل النووية في باكستان الذي استخدم لأول مرة التقنية الصينية " هوا لونج ون "ووضع أساسا للعمليات الرئيسية اللاحقة بما في ذلك تحميل الوقود النووي وتوليد الطاقة .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر باكستان تبني مفاعلين نوويين لأغراض تجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا