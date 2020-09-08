باكستان تبني مفاعلين نوويين لأغراض تجارية

تعاقدت باكستان مع شركة الطاقة النووية الوطنية الصينية على بناء مفاعلين نوويين في مجمع كراتشي للطاقة النووية حيث تعمل المحطة النووية كنوب منذ عام 1972 وتنتج 137 ميجاوات.
وسيتم انجاز وحدتين في المحطتين "كنوب -2" و"كنوب -3" لاستخدامهما في العمليات التجارية في العامين القادمين .
ونقلت وسائل الأعلام الباكستانينة عن الشركة الصينية انها أكملت بنجاح الأختبارات الوظيفية في أحد المفاعل النووية في باكستان الذي استخدم لأول مرة التقنية الصينية " هوا لونج ون "ووضع أساسا للعمليات الرئيسية اللاحقة بما في ذلك تحميل الوقود النووي وتوليد الطاقة .
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