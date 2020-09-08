درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24والعظمى 33 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 32 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 31 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 29 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 36 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 30 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 33 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 32 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 34 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 والعظمى 36 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 30 والعظمى 39 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 36 Advertisements درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 23 والعظمى 36 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 36 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 41 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 38 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 39 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 29 والعظمى 41 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 29 والعظمى 44 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 30 والعظمى 45 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 31 والعظمى 45 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 31 والعظمى 44 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 42 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 29 والعظمى 41 درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 29 والعظمى 40 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 37 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 37

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