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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 33   

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 والعظمى 36      

 

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 30 والعظمى 39     

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 36      

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درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 23 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 36     

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 41

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 29 والعظمى 41

 

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 29 والعظمى 44

 

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 30 والعظمى 45   

 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 31 والعظمى 45    

 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 31 والعظمى 44

 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 42

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 29 والعظمى 41

 

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 29 والعظمى 40  

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 37

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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