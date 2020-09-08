10 أسباب تؤدى لفصل الموظف بقانون الخدمة المدنية.. أبرزها الانقطاع عن العمل

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الأسباب التى تؤدى لانتهاء خدمة الموظف فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تطبق هذه الأحكام علي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
ونصت المادة (69)من قانون الخدمة المدنية، على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1 ـ بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- الاستقالة.
3 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4 ـ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5 ـ الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6 ـ الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يوماً غير متصلة في السنة. 7 ـ عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.
8 ـ الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9 ـ الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10 ـ الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
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