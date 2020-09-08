تطورات جديدة حول مقتل حداد على يد ربة منزل فى الشيخ زايد

تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها مع ربة منزل متهمة بقتل حداد لسرقته فى الشيخ زايد، حيث أمرت بالتحفظ على السيارة الخاصة بالمجنى عليه، والتى قامت المتهمة بتزوير عقد شرائها، فضلًا عن التحفظ على هاتفه المحمول.

وأمرت النيابة بفحص الهاتف وتفريغ المكالمات الهاتفية وفحص الرسائل النصية المتبادلة بينه وبين المتهمة؛ لكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة، كما أمرت بإرسال العقد المزور التى حررته المتهم فور قتلها المجنى عليه؛ وإرساله لقسم التزييف والتزوير بالطب الشرعى؛ لفحصه وكتابة تقرير عنه.

واجهت النيابة العامة المتهمة بالتحريات التى كشفت عنها الأجهزة الأمنية، والتى أفادت أن المتهمة اعتدت على المجنى عليه باستخدام قطعة حديد كانت موجودة بالشقة فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ثم قامت بسحب جثته إلى السرير.

وتابعت التحريات، أنه فى الصباح توجهت المتهمة إلى إحدى المكتبات واشترت عقد بيع سيارة وعادت إلى الشقة مرة أخرى وقامت بأخذ بصمة المجنى عليه على العقد واستولت على رخصة سيارته الملاكى واستبدلت هاتفها المحمول بهاتف المجنى عليه لحداثته عقب تبديلها لشرائح الهواتف واستولت على مبلغ (600 جنيه) من حافظة نقوده ووضعت قفل على باب الشقة من الخارج وهربت.

