محمد فؤاد المهندس يكشف علاقة والده الراحل بالزعيم عادل إمام

قال محمد فؤاد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس: "شهر سبتمبر هو أصعب شهر علينا سواء أنا أو أحمد أو منة، لأنه الشهر اللى اتولد واتوفى فيه والدى، ولكن هو أحلى شهر برده لأنى بفرح أوى لما الناس بيعرفوا انى ابن فؤاد المهندس وتشوف الفرحة في عينيهم". وعن عادل إمام قال: "والدى كان بيحب عادل إمام جدا وبيعتبره ابنه، وكان بيفرح أوى من نجاحات الزعيم وحتى لما حقق النجومية كان لما بيقابل الأستاذ فؤاد المهندس بيكون زى ابنه بالظبط قدامه ويقول عليه (ابنى البكرى اللى مخلفتهوش)".

وعن تكريم الأستاذ من مهرجان القاهرة عام 1999 قال: "والدى لما اتكرم بكى من كم تصفيق الحضور وأنا كنت ببكى أيضا من الفرحة، ولن أنسى الفنانة فيفى عبده التي أطلقت زغرودة من أجل والدى".

وأضاف محمد، في تصريحات تليفزيونية: "والدى وشويكار (طنط شوشو) كل ما يهمهم كانت الدراسة ثم الدراسة وتحقيق النجاح حتى لو بالعافية ولو سقطنا بيكون فيها ضرب، ولكن في 4 شهور الصيف كنا بنقضيه معاهم سواء كانوا بيصوروا فيلم أو بيعملوا مسرحية ودى كانت فسحتنا الحقيقية".

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وعن عدم خوضه تجربة التمثيل قال: "أنا روحت لوالدى بعد ما خلصت الثانوية العامة وقلتله عاوز أمثل فنظر لى نظرة مرعبة من غضبه وقالى لما تخلص جامعتك أبقى أعمل اللى انت عاوزه زى ما أنا عملت، وبعد ما اتخرجت الدنيا لاهتنى ومدخلتش مجال التمثيل بس أنا الوحيد وسط أخواتى اللى بيحب حتة التمثيل".

وعن سر الصداقة ونجاحات فؤاد المهندس وشويكار رغم انفصالهما قال: "مش لازم الانفصال يؤثر على الناس، ده هما لما بقوا أصدقاء كانوا أحسن كتير، وكان والدى يطلب منها تعمله حمام محشى وشركسية لأنها شاطرة أوي وكانت بتعمله وكانت أول واحدة تروحله المستشفى، ورغم ده كله احنا منعرفش ليه انفصلوا عن بعض ولا عمرنا سألناهم لأن دى حياتهم الشخصية".

واختتم محمد فؤاد المهندس لقاءه بتوجيه رسالة لوالده الراحل قائلا: "أنت واحشنى بشكل مرعب ويشرفنى إن انت تبقى أبويا وانت أجمل حاجة حصلتلى في حياتى وحقيقى وحشتنى".

