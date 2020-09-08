ضبط عملية شراء أصوات لصالح مرشح محتمل فى الانتخابات المقبلة بالكويت

أعلنت وزارة الداخلیة الكویتیة الیوم الاثنین تمكن الأجھزة الأمنیة من ضبط عملیة شراء أصوات انتخابیة لصالح مرشح محتمل للانتخابات البرلمانیة المقبلة "أمة 2020 "عن الدائرة الرابعة.

وقالت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في بیان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية، إن معلومات وردت إلى إدارة مباحث محافظة الفروانیة تفید بوجود عملیة شراء أصوات لصالح أحد المواطنین في الدائرة الانتخابیة الرابعة.

وبحسب البیان فقد تم تكثیف التحریات التي دلت على وجود منزل في إحدى مناطق الدائرة تجرى داخلھ إدارة عملیة شراء الأصوات لصالح ھذا المواطن تم على إثرھا استصدار الإذن القانوني اللازم لتفتیش المنزل وضبط المشاركین في ھذه العملیة وكذلك المبالغ النقدیة والأوراق الخاصة بعملیات البیع وضبط كل ما یظھر عرضا أثناء عملیة التفتیش.

وأفاد بأنھ بعد مراقبة المسكن تمت عملیة المداھمة التي أسفرت عن ضبط ستة مواطنین یقومون بعملیة شراء الأصوات فضلا عن ضبط مبلغ مالي قدره 2779 دینارا كویتیا (نحو 9 آلاف دولار أمریكي) و46 مظروفا بداخل كل منھا 200 دینار (نحو 650 دولارا) وكشوفات وأوراق خاصة بأسماء الناخبین وجھاز (لاب توب). وأضاف أنھ بمواجھة المتھمین بما أسفرت عنھ التحریات أقروا بأنھم یقومون بشراء الأصوات من الناخبین وإملاء القسم علیھم وتسلیمھم المبلغ النقدي المتفق علیھ لصالح أحد المواطنین في الدائرة الرابعة.

