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تضرر المناطق الجنوبية الشرقية بكوريا الجنوبية من الأعاصير المتتالية

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 خرج إعصار "هايشن" من شبه الجزيرة الكورية أمس الاثنين، بعد أن اجتاز المناطق الجنوبية والشرقية في البلاد التي لم تتعافَ من الإعصار السابق.

وضرب الإعصار العاشر في هذا الموسم كوريا الجنوبية برياح عنيفة وأمطار غزيرة، بعد أيام فقط من تسبب إعصار "ميساك" في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وألحق أضرارًا بالمباني والجسور والنوافذ الزجاجية في العمارات الشاهقة.

ولجأ آلاف المواطنين في المناطق المنخفضة إلى الملاجئ، في حين تم إيقاف الرحلات الجوية وخدمات القطارات وسفن الركاب وصيد الأسماء. وانقطع التيار الكهربائي مؤقتًا عن عشرات الآلاف من المنازل، وتم الإبلاغ عن فقدان شخص واحد على الأقل، بعد أن جرفته مياه الفيضانات.

وفي مدينة "كيونغ جو"، توقف مولدان في محطة "وولسونغ" للطاقة النووية عن العمل، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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وقال المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة إن إعصار "هايشن" عطل مؤقتًا إمدادات الطاقة في أكثر من 75 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال نحو 34% منها في انتظار عودة الكهرباء.

وتم الإبلاغ عن فقدان شخص وإصابة خمسة آخرين حتى الساعة 4:30 مساءً، بينما اضطر 124 شخصًا إلى الفرار من منازلهم التي دمرت. وتم نقل أكثر من 2,600 إلى الملاجئ كإجراء احترازي.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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