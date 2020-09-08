تضرر المناطق الجنوبية الشرقية بكوريا الجنوبية من الأعاصير المتتالية

خرج إعصار "هايشن" من شبه الجزيرة الكورية أمس الاثنين، بعد أن اجتاز المناطق الجنوبية والشرقية في البلاد التي لم تتعافَ من الإعصار السابق.

وضرب الإعصار العاشر في هذا الموسم كوريا الجنوبية برياح عنيفة وأمطار غزيرة، بعد أيام فقط من تسبب إعصار "ميساك" في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وألحق أضرارًا بالمباني والجسور والنوافذ الزجاجية في العمارات الشاهقة.

ولجأ آلاف المواطنين في المناطق المنخفضة إلى الملاجئ، في حين تم إيقاف الرحلات الجوية وخدمات القطارات وسفن الركاب وصيد الأسماء. وانقطع التيار الكهربائي مؤقتًا عن عشرات الآلاف من المنازل، وتم الإبلاغ عن فقدان شخص واحد على الأقل، بعد أن جرفته مياه الفيضانات.

وفي مدينة "كيونغ جو"، توقف مولدان في محطة "وولسونغ" للطاقة النووية عن العمل، بسبب انقطاع التيار الكهربائي. Advertisements

وقال المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة إن إعصار "هايشن" عطل مؤقتًا إمدادات الطاقة في أكثر من 75 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال نحو 34% منها في انتظار عودة الكهرباء.

وتم الإبلاغ عن فقدان شخص وإصابة خمسة آخرين حتى الساعة 4:30 مساءً، بينما اضطر 124 شخصًا إلى الفرار من منازلهم التي دمرت. وتم نقل أكثر من 2,600 إلى الملاجئ كإجراء احترازي.



