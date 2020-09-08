بدء عرض حلقات "أمر شخصى" من "إلا أنا" على dmc السبت المقبل

تواصل الفنانة شيرى عادل تصوير مشاهدها فى حكاية "أمر شخصى" من مسلسل "إلا أنا" بشكل يومى، وذلك تمهيداً لبدء عرض حلقات الحكاية على قناة dmc يوم السبت المقبل، واستقر صناع المسلسل على "أمر شخصى" ليكون الاسم النهائى للحكاية رغم أن كلاكيت التصوير مكتوب عليه "بنت ناس" وهو الاسم الأول وتم الاستقرار على تغييره بشكل نهائى.



كلاكيت العمل

"أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وهى تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل وبطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الاعلامية.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن 6 حكايات تم الانتهاء من عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وتعرض الثالثة حالياً بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، ويجرى الاستعداد للخامسة وتحمل اسم "ضى القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض مقرر انطلاق تصويرها بعد أسبوعين.



حكاية امر شخصى

وتعود شيرى عادل إلى الدراما التليفزيونية بحكاية "أمر شخصى" بعد غياب عامين إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "السهام المارقة" فى شهر رمضان 2018، وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.

