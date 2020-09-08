وليد سليمان يوجه رسالة لـ سعد سمير بعد فوز الأهلي على حرس الحدود

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رد وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى على زميله سعد سمير الذى حرص على تهنئة بالفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.
وكتب سعد سمير، عبر حسابه بموقع تويتر: "الله عليك يا حاوى"، حيث رد وليد سليمان: "حبيبى ياسعد شد حيلك عيزينك ترجع بسرعة".
وحقق فريق الأهلي فوزاً مُثيراً على حرس الحدود بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الاثنين، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز
وسجل وليد سليمان هدف الأهلي الأول في الدقيقة 85، وأضاف قفشة الهدف الثاني في الدقيقة القبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة ويتربع على قمة الدوري فيما يتجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة ويبقي في المركو الثالث عشر وبات الأهلي في حاجة إلى 8 نقاط لحسم اللقب رسمياً بعدما حلّق نسر القلعة الحمراء فوق "حدود" الدوري الليلة بالفوز على الحرس.
ويشار إلى أن سعد سمير يؤدى جلسات علاج طبيعى وتدريبات فى الجيم، ويحرص خالد محمود، طبيب الفريق على متابعة البرنامج التأهيلى الخاص بسعد سمير والاطمئنان على حالته، وكان سعد سمير قد أجرى جراحة فى وتر أكيليس، بعد تعرضه لإصابة مع الفريق، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
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