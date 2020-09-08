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انخفاض طفيف بالدرجات اليوم وأمطار رعدية بجنوب سيناء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف فى الدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون متوسطة بجنوب الصعيد  .

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

 

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.

 

وشهد أمس الاثنين، انخفاض طفيف فى الدرجات ، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ،  فيما شهدت السواحل الشمالية  طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وكان الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ارتفعت نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

 

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كانت متوسطة رعدية بشمال وجنوب الصعيد  .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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