بلغاريا تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت بلغاريا 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17 ألفا و146 حالة، وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الثلاثاء - أن هناك 773 مريضا بالفيروس داخل المستشفيات، من بينهم 53 في حالة خطيرة يتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد الأشخاص المتعافين إلى 12 ألفا و189 بعد تسجيل آخر 32 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويعزى انخفاض معدل الإصابات الجديدة إلى تراجع عدد اختبارات الـ /بي سي آر/ إذ لم تفحص السلطات الصحية سوى 1220 عينة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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