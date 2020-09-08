محافظة القاهرة تضع ملصقات على العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من الشراء

فى خطوة لحماية المواطنين من الاستغلال، وضعت محافظة القاهرة ملصقات على العقارات المخالفة تحذر من خلالها من التعامل مع العقار نظرا لمخالفته تراخيص البناء وعدم تقدم ملاكه للتصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح.

وحذر حى السيدة زينب المواطنين من التعامل مع العقارات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها للتصالح على مخالفات البناء، وذلك من خلال وضع ملصق يحذر من التعامل مع هذه العقارات، كتب عليه "التحذير الأخير".

وأكد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وطبقا للتعليمات المشددة التى أصدرتها السيدة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بشأن التصالح على مخالفات البناء .

وأشرف رئيس حى السيدة زينب على وضع ملصقات على العقارات المخالفة والتي لم تتقدم بطلبات للتصالح حتى اليوم وذلك لتوعية المواطنين والتنبيه عليهم بأن آخر ميعاد للتقديم على طلبات التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 هو يوم 2020/9/30 وأنه بعد انتهاء هذه الفترة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين وذلك بحضور الإدارات المختصة بالحي.

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وكان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لازالة مخالفته على الفور .

وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال 25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى إزالات المبان المخالفة لشروط الترخيص .