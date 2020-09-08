مقتل 10 مدنيين على يد جماعة بوكو حرام الإرهابية فى نيجيريا

لقى عشرة مدنيين مصرعهم في شمال شرق نيجيريا خلال هجمات شنّتها جماعة بوكو حرام الإرهابية على قراهم، وفق بوابة افريقيا الإخبارية، حيث شن عناصرمن بوكو حرام هجوماً على قرية كرماري الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً من مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو، وقتلوا أربعة من سكّان القرية دون استخدام أسلحتهم النارية، كي لا يلفتوا انتباه القوات العسكرية المتمركزة على مقربة من القرية.
وفي قرية أخرى تقع على مشارف مايدوجوري شنّ إرهابيو بوكو حرام هجوماً مماثلاً على منازل أربعة مدنيين فقتلوا ثلاثة منهم حرقاً بالنار والرابع بالسلاح الأبيض، بحسب ما أفادت مصادر محليّة.
وعلى مقربة من مدينة مايدوغوري قتل مزارعان أثناء عملهما في حقلهما وخطف آخرون عديدون على أيدي عناصر من الحركة الإرهابية، وفق مصادر محليّة.
يذكر أنه قتل أكثر من 36 ألف شخص في نيجيريا منذ 2009 حين شنّت بوكو حرام تمرّداً مسلّحاً ضدّ الحكومة في شمال شرق البلاد، المنطقة التي هجّر منها أكثر من مليوني شخص بسبب أعمال العنف هذه.
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