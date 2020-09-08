غلق مكتب مستلزمات طيبة بالشرقية والتحفظ على 6240 وحدة دوائية مخدرة

نجح التفتيش الصيدلى بالشرقية ، فى ضبط 6240 وحدة دوائية مخالفة وغلق مكتب مستلزمات غير مرخص يقوم بتجارة أدوية مخدرة ، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة ، بتكثيف الرقابة على المنشآت الدوائية بالمحافظة، ومتابعة التسعيرة الجبرية للأدوية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان توفير دواء آمن، والتصدى لممارسات بيع وتداول الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية ، برئاسة مديرة الإدارة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة التجارية بالشرقية، حملة على الصيدليات، ومخازن الأدوية، ومكاتب بيع المستلزمات الطبية، بمركز ومدينة أبو كبير، أسفرت جهود الحملة عن ضبط إحدى مكاتب المستلزمات الطبية يعمل بدون ترخيص، ويقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية والمخدرات بالمخالفة للقانون، تم ضبط وتحريز الأدوية الموجودة، وتشميع المكتب.

كما تم غلق صيدلية، ومخزن أدوية، صدر بحقهم قرار بالغلق الإداري، لعدم وجود من يجيز له القانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتم تحريز عدد 6240 (قرص/عبوة /وحدة/زجاجة) لأدوية متنوعة تمثلت المضبوطات المخالفة ما بين أدوية جدول أول مخدرات، وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور بيعها بالصيدليات، وأدوية بدون فواتير، وأدوية محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف.

وتم القبض على المسئول عن المكتب، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات بمركز الشرطة بأبو كبير بأرقام 3162 الى 3165 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز أبو كبير، وأرقام 13904 الى 13906 جنح لسنة 2020 مركز أبوكبير، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك فى الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

الأدوية المضبوطة

الأدوية المضبوطة

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غلق وتشميع صيدليات

الأدوية المضبوطة

الأدوية المضبوطة

الأدوية المضبوطة



