انتحارى يفجر نفسه وسط صفوف الشرطة العراقية بعد محاصرته فى كركوك

أصيب عنصران من الشرطة الاتحادية العراقية، الثلاثاء، بعدما فجر انتحاري نفسه إثر محاصرته من قبل القوات الأمنية جنوبي كركوك، بحسب خلية الإعلام الأمني.
وقالت خلية الإعلام العراقية إن "القوات الأمنية في محافظة كركوك حاصرت إرهابياً انتحارياً مما دفعه الى تفجير نفسه في وادي ابو شحة بناحية الرشاد بمحافظة كركوك، مبينةً أن "الحادث أدى إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية".
كانت خلية الإعلام الأمن العراقية أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" وتفتيش مناطق جنوبي كركوك، وأعلنت بعدها، العثور على ثلاثة أوكار و50 صاروخاً و300 مقذوف، جنوبي المحافظة.
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