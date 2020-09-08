أعلن مركز التنسيق والإنقاذ المشترك لقبرص، إجراء تدريبات مشتركة للبحث والإنقاذ داخل المنطقة المخصصة بمشاركة وحدات البحث والإنقاذ وموظفين من قبرص والمملكة المتحدة، وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الثلاثاء، أن سفينة المسح متعددة الوظائف (إتش إم إس إنتربرايز) التابعة للبحرية الملكية وطائرة هليكوبتر من وحدة طيران شرطة قبرص وطائرة هليكوبتر من السرب 84 شاركت سلاح الجو الملكي البريطاني في تدريبات طيران للبحث والإنقاذ، تحت سيطرة وإشراف مركز التنسيق والإنقاذ المشترك في (لارنكا) بالتنسيق والتعاون الوثيق مع البحرية الملكية.

وأشار البيان إلى أنه شارك في التدريبات على متن وحدات البحث والإنقاذ، ممرضات متخصصات من دائرة الخدمات الصحية الحكومية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إجراء تدريبات بحث وإنقاذ بين قبرص والمملكة المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.