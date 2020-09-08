أعلن مركز التنسيق والإنقاذ المشترك لقبرص، إجراء تدريبات مشتركة للبحث والإنقاذ داخل المنطقة المخصصة بمشاركة وحدات البحث والإنقاذ وموظفين من قبرص والمملكة المتحدة، وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الثلاثاء، أن سفينة المسح متعددة الوظائف (إتش إم إس إنتربرايز) التابعة للبحرية الملكية وطائرة هليكوبتر من وحدة طيران شرطة قبرص وطائرة هليكوبتر من السرب 84 شاركت سلاح الجو الملكي البريطاني في تدريبات طيران للبحث والإنقاذ، تحت سيطرة وإشراف مركز التنسيق والإنقاذ المشترك في (لارنكا) بالتنسيق والتعاون الوثيق مع البحرية الملكية.
وأشار البيان إلى أنه شارك في التدريبات على متن وحدات البحث والإنقاذ، ممرضات متخصصات من دائرة الخدمات الصحية الحكومية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إجراء تدريبات بحث وإنقاذ بين قبرص والمملكة المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.