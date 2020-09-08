الأهلى يبدأ تدريباته بدون راحة استعداداً لمواجهة الإسماعيلى

انطلق مران الأهلى، منذ قليل، استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى العام، ورفض رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر منح اللاعبين راحة لضيق الوقت بين مواجهة الحدود التى أقيمت أمس الاثنين وبين مواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

وحقق الأهلى فوزاً مُثيراً على حرس الحدود بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز، سجل وليد سليمان هدف الأهلى الأول في الدقيقة 85، وأضاف قفشة الهدف الثانى فى الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة ويتربع على قمة الدوري فيما يتجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة ويبقي في المركو الثالث عشر وبات الأهلى فى حاجة إلى 8 نقاط لحسم اللقب رسمياً بعدما حلّق نسر القلعة الحمراء فوق "حدود" الدوري الليلة بالفوز على الحرس.

خاض الأهلى مباراة الحدود بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو، أليو بادجي ومروان محسن، وجاء على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

فيما خاض الحدود المباراة بتشكيل مكوّن من: أحمد السعدني، حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي، حامد خالد - أحمد فتحي "فيليكس - مصطفى جمال - توني جوميز، محمد عبد اللطيف "جريندو" و إبراهيم كونيه، والبدلاء محمود رضا - عبد الله جمعة - عمرو الحلواني - مؤمن عوض - أيوب بن عوض - محمد أدهم - توني لوكاسا - نانا أنتوي - أحمد شرويدة.

